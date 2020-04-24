Лидеры ЕС одобрили план по восстановлению экономики

К 1 июня будет готов кредитный пакет на сумму в 540 млрд евро для помощи предприятиям и трудящимся.

?Лидеры ЕС одобрили план по восстановлению экономики

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в четверг, 23 апреля, утвердили согласованный ранее план спасения экономики в размере до 540 млрд евро. Также они договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика могла бы быстрее восстановиться после спада из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, передает DW.

В ЕС надеются собрать около 1,5 трлн евро. Уже к 1 июня будет готов кредитный пакет на сумму в 540 млрд евро для помощи предприятиям и трудящимся.

Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что участники саммита Евросоюза вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен одобрили "Совместную дорожную карту по восстановлению экономики", которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.

The health and safety of our citizens comes first.

We need to coordinate as much as possible to ensure a gradual and orderly lifting of restrictions in particular as we approach the holiday season.

2/4

— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2020

Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что "речь идет не о 50 млрд евро".

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в ходе видеоконференции предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. "Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно", указала она, отметив, что, по оценкам ЕЦБ, в текущем году объем ВВП в еврозоне может сократиться на 15 процентов.

Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. По словам Шарля Мишеля, обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня.

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