НБУ: экономика Украины за первый квартал сократилась на 0,5%

Украина входит в рецессию.

НБУ: экономика Украины за первый квартал сократилась на 0,5%
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк оценил падение ВВП Украины в первом квартале на уровне 0,5%.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции в четверг.

"По нашим оценкам, мы видим незначительное падение на 0,5% в первом квартале", - сказал он.

По его словам, ситуация в экономике была неоднородной. Такие отрасли, как металлургия, продолжали демонстрировать негативный результат, тогда как розничная торговля демонстрировала значительный рост.

Напомним, что Национальный банк ожидает сильное падение экономики в связи с пандемией коронавируса. Оно может достигнуть 5% по итогам года, а пик сокращения ВВП придется на второй квартал.

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