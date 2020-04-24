Нафтогаз снизил майские цены для промышленности

Нафтогаз снизил майские цены для промышленности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14,8-15,9% до 4 105,2-4 714,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты в то время, как снизила цену на газ для населения почти на 15% на апрель.

Об этом говорится в прейскуранте "Нафтогаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нафтогаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 4 105,2 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 4 714,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 4 714,8 гривен/тыс. куб. м.

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