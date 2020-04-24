В мире падает выплавка стали

Как сообщает World Steel Association (Worldsteel, WSA), в марте 2020 г. производство стали в 64 странах, которые подают свою статистику в эту международную организацию, составило 147,1 млн т.



Это на 6,0% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Темпы спада в мировой металлургии оказались наивысшими с февраля 2016 г. (в январе было 6,1%). Причем Китай снизил выплавку стали в марте всего на 1,7%, а вот в странах "остального мира" падение составило 11,25%, что представляет собой наихудший результат с сентября 2009-го.



Среднесуточная выплавка стали в мире уменьшилась в марте до 4,744 млн. т, что на 4,7% меньше, чем в феврале. При этом китайские компании увеличили данный показатель на 3,7% по сравнению со средним уровнем января-февраля, а вот совокупное производство в других странах мира упало на 8,4% по сравнению с февралем.



Всего в первом квартале объем выплавки в 64 странах составил 442,3 млн т. Это на 1,3% уступает уровню аналогичного периода годичной давности.



Около 52,8% от этого показателя или 233,7 млн т, согласно данным Worldsteel, пришлось на Китай . Несмотря на спад, вызванный эпидемией коронавируса, китайские компании в первом квартале превысили прошлогодний объем выплавки стали на 1,4% или 3,24 млн т.



Помимо Китая, нарастили выплавку стали по итогам первого квартала Турция и Иран . Турецкие металлурги произвели за три месяца 8,98 млн. т металла, на 8,6% больше, чем годом ранее, а иранские превысили прошлогодний показатель сразу на 13,2%, до 6,75 млн. т.



Среди наиболее пострадавших от коронавируса регионов выделяется, безусловно, Евросоюз . В марте выплавка стали в странах ЕС , включая Великобританию, составила всего 12,03 млн т, на 20,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По итогам первого квартала спад достиг 10,0%.



Значительный спад произошел в марте и в странах Азии за пределами Китая. В Индии объем выплавки упал на 13,2% по сравнению с мартом 2019 г. до 8,65 млн. т. В первом квартале в целом индийские металлурги выплавили 27,5 млн. т стали, что на 5,3% меньше, чем год назад.



Японские компании в марте выплавили около 8,2 млн т стали, отстав на 9,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем выплавки за три месяца составил у них 24,36 млн т, на 2,4% меньше, чем годом ранее.



Относительно благополучными по итогам первого квартала выглядели США . За три месяца там было произведено 21,95 млн т стали, всего на 1,0% меньше, чем годом ранее. Даже в марте спад составил всего 6,0%, до 7,22 млн т.



В РоSSии, по данным Worldsteel, в марте было выплавлено 5,85 млн т стали, на 4,4% меньше, чем годом ранее. Спад в первом квартале составил умеренные 1,0%, до 17,91 млн т.



Украинские компании в марте выдали 1,785 млн т стали, что на 10,3% уступает прошлогодним показателем. Но за три месяца отставание от прошлогоднего графика было незначительным: на 3,4%, до 5,32 млн т.



МинПром

