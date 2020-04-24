До конца года падение цен на бензин может составить 15% — НБУ

Падение цен на топливо продолжится. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Мы уже видим значительное снижение цен на горючее. Сначала это было связано с ревальвацией курса гривни, а сейчас влияет снижение цен на нефть. В годовом измерении падение цен на топливо перевалило двузначную отметку и мы ожидаем, что снижение цен продолжится», — сообщил он.

По словам Сологуба, в макропрогнозе Нацбанка заложена цена нефти $35 за баррель. Но в нынешней ситуации заместитель председателя НБУ не исключает, что она будет и ниже. По его прогнозу, к концу года стоимость топлива может снизиться на 15% в годовом измерении.

Также Сологуб отметил, что снижение стоимости горючего позволит снижать стоимость и других товаров. Это будет одним из факторов, которые помогут держать инфляцию в пределах 6%, как прогнозирует Нацбанк.

Влияние на курс

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий отметил, что стоимость энергоносителей – лишь один из факторов, влияющий на курс гривны. «Остается много неопределенности относительно динамики развития мировой экономики. Мы видим уменьшение спроса не только в Украине, но и в мире. Это негативно повлияет на украинский экспорт», — сказал он.

В то же время, по его словам, около 50% украинского экспорта – это продукция АПК, по которой не наблюдается такой негативной ценовой динамики, как по энергоносителям. Это обеспечит поступления валютной выручки.

Что происходит на нефтяном рынке

Цена на фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае стала отрицательной по результатам торгов 20 апреля. В то же время, как объясняют эксперты, это было связано с особенностью торгов в этот день.

По состоянию на 23 апреля нефть марки WTI торгуется по цене около $16 за баррель, а Brent — $22.