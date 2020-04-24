В Нацбанке рассказали, как именно транш МВФ поможет в преодолении кризиса
Главным условием для сохранения макрофинансовой стабильности в Украине во время мирового кризиса является сотрудничество с МВФ. Об этом
Что говорят в Нацбанке
Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества, отмечают в Нацбанке.
Обновленный макропрогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $2 млрд во втором квартале. В то же время отсутствие договоренности о программе остается основным риском для реализации этого прогноза.
В чем поможет транш МВФ
- Во-первых, это финансирование позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит госбюджета. Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки.
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- Во-вторых, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение 2020-го и следующих лет.
Когда правительство ожидает транш
Первый транш от МВФ в размере $2 млрд Украина может получить уже в мае. Об этом ранее заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд, и это будет в мае», — заявил Гетманцев.
На каком этапе принятия программа
- Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд в декабре 2019 года.
- Для предоставления кредитного транша программу должен утвердить Совет директоров Фонда. Но для этого Украина должна выполнить ряд условий и принять ряд законов.
- Так, Верховная Рада 30 марта приняла в целом закон об открытии рынка земли и проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности, который также называют «антиколомойским законом».
- 13 апреля Рада приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.
- На заседании 16 апреля Рада внесла изменения в регламент, которые позволяют рассматривать «антиколомойский» законопроект по особой процедуре, ведь депутаты внесли к нему более 16 тысяч правок. На сегодня Рада рассмотрела уже около половины из них. Когда состоится голосование за закон во втором чтении — пока не известно.