В Нацбанке рассказали, как именно транш МВФ поможет в преодолении кризиса

Главным условием для сохранения макрофинансовой стабильности в Украине во время мирового кризиса является сотрудничество с МВФ . Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время онлайн-брифинга.

Фото: aif.ua

Что говорят в Нацбанке

Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества, отмечают в Нацбанке.

Обновленный макропрогноз НБУ предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $2 млрд во втором квартале. В то же время отсутствие договоренности о программе остается основным риском для реализации этого прогноза.

В чем поможет транш МВФ

Во-первых, это финансирование позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит госбюджета. Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, а иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки.

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Во-вторых, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение 2020-го и следующих лет.

Когда правительство ожидает транш

Первый транш от МВФ в размере $2 млрд Украина может получить уже в мае. Об этом ранее заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд, и это будет в мае», — заявил Гетманцев.

На каком этапе принятия программа

Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд в декабре 2019 года.

достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд в декабре 2019 года. Для предоставления кредитного транша программу должен утвердить Совет директоров Фонда. Но для этого Украина должна выполнить ряд условий и принять ряд законов.