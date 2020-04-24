Еврокомиссия планирует направить на восстановление экономики 2 трлн евро

Еврокомиссия планирует направить на восстановление экономики 2 трлн евро

Европейская комиссия рассматривает план объемом 2 трлн евро для финансирования восстановления европейской экономики после глубокой рецессии, которую пандемия коронавируса может вызвать в текущем году, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии. Об этом сообщает Рейтер.

Комиссия хочет использовать следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и новый фонд под названием Recovery Instrument для стимулирования роста, говорится в документе.

Еврокомиссия, в частности, предлагает занять на рынке 320 млрд евро, чтобы затем одолжить примерно половину этой суммы правительствам стран-членов ЕС.

Согласно плану оставшаяся часть средств будет предоставлена в рамках долгосрочного бюджета ЕС и будет погашаться в течение длительного времени после 2027 года. Также есть вариант погашения долга за счет дополнительных отчислений в бюджет ЕС, например, в виде новых общеевропейских налогов.

Часть средств может быть предоставлена странам-членам ЕС в виде грантов.

Главы стран ЕС могут одобрить правовые документы для плана в июне, чтобы Recovery Instrument мог немедленно заработать. Новый долгосрочный бюджет ЕС начнет действовать с 1 января 2021 года.

Лидеры ЕС проведут видеоконференцию позднее в четверг, но, как ожидается, не примут каких-либо окончательных решений о том, как именно финансировать восстановление экономики после эпидемии коронавируса, сообщили Рейтер дипломаты и чиновники ранее на этой неделе.

МинПром

МинПром по материалам Рейтер

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