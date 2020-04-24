НБУ поможет экономике «встать на ноги». Банкам расширят программу кредитов рефинансирования

Национальный банк активнее будет поддерживать экономику, расширив программу кредитов рефинансирования для банков, чтобы они финансировали инфраструктурные проекты. Об этом сообщил председатель Национального банка Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики.

«Последний месяц мы активно работали над комплексом инструментов по поддержанию экономики. За счет их внедрения мы сможем расширить доступ банков к финансированию, которое они со своей стороны смогут направить на кредитование реального сектора экономики. Это должно усилить стимулирующий эффект от снижения учетной ставки», — заявил Смолий.

Цель НБУ

Способность банков помочь экономике Украины как можно быстрее «стать на ноги» после завершения карантинных ограничений.

Что будут внедрять

Все разработанные мероприятия будут внедрять постепенно в апреле-июне.

Во-первых, НБУ планирует со следующей недели увеличить срок предоставления рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Во-вторых, регулятор намерен расширить перечень приемлемого залога для привлечения банками средств за стандартными инструментами поддержания ликвидности.

«Мы рассматриваем возможность включить в залоговый пул корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, и муниципальные облигации», — отметил Смолий.

В-третьих, Нацбанк завершает разработку инструмента процентного свопа, который банки смогут использовать для минимизации процентного риска.

«Мы ожидаем, что он станет доступным во втором квартале», — уточнил глава НБУ.

В-четвертых, Нацбанк введет долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет. Они будут предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.

«Сейчас мы завершаем техническую подготовку к внедрению этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая. Этот инструмент станет дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников финансового рынка из-за распространения коронавируса», — пояснил Смолий.

Предыстория

В марте Национальный банк заявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

С 19 марта НБУ изменил график проведения операций по регулированию ликвидности банков. Регулятор каждую пятницу проводит тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования.