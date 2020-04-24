Нацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавируса

Пик "краткосрочного, но мощного" кризиса придется на второй квартал.

Национальный банк спрогнозировал обвал экономики на 5% в 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

"Вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", - сообщил НБУ в четверг.

Регулятор считает, что негативное влияние пандемии на украинскую экономики будет "относительно краткосрочным, но достаточно мощным". Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны.

"По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года", - предупредили в НБУ.

Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому может способствовать мягкая фискальная и монетарная политики.

"Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", - заявил регулятор.

Напомним, что Международный валютный фонд прогнозирует Украине еще более сильный обвал - на 7,7%.

В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%.

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