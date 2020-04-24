НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту продажи в 2019 году 40,2% акций компании "Газтранзит", которые раньше принадлежали "Газпрому" и были арестованы за неуплату многомиллиардного штрафа АМКУ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Акции были проданы на бирже ПФТС инвестфонду "Голдмен". За 16,65 тысяч акций он заплатил только 41,025 млн гривен, хотя, как установили детективы, сразу после ареста их оценили в 630 млн гривен. "То есть коррупционная скидка составила 93%, а государство недополучило приблизительно 600 млн гривен", - заявили в САП.

Уголовное производство было начато в декабре 2019 года по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.

В феврале 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал спорные акции "Газтранзита", а 13 апреля передал их в управление Нацагентства по управлению коррупционными активами (АРМА).

"Газтранзит" был создан в 1997 году с целью развивать транзит газа в Турцию и на Балканы. "Газпрому" и "Нафтогазу Украины" принадлежали по 40,2% акций компании, еще 19,6% владеет турецкий "Турусгаз". По данным роSSийской стороны, компания не ведет значимой деятельности.

Напомним, что подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и ПАО "Газпром" не предусматривает возврат роSSийской компании ее активов, арестованных по иску АМКУ.