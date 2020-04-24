В Херсонской области СБУ разоблачила производство поддельных антисептиков
В кустарном цехе растворы разливали в бутылки с этикетками отечественных дезинфицирующих средств.
Подпольный цех кустарного производства дезинфекторов был обустроен на территории одного из частных предприятий Новотроицка, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Контрафактный товар фигуранты изготовляли под видом отечественных торговых марок для продажи в разных регионах Украины. Во время следственных действий правоохранители обнаружили почти 8 тонн фальсифицированных антисептических растворов", - уточнили в СБУ.
Также была найден пустая тара, поддельные этикетки и аппаратура для изготовления фальсификата.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что по состоянию на 31 марта правоохранители открыли 30 производств за мошенничество на продаже антисептиков и масок.