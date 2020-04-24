В Херсонской области СБУ разоблачила производство поддельных антисептиков

В кустарном цехе растворы разливали в бутылки с этикетками отечественных дезинфицирующих средств.

Фото: ssu.gov.ua
В Херсонской области СБУ разоблачила масштабное производство контрафактных антисептических средств сомнительного качества.

Подпольный цех кустарного производства дезинфекторов был обустроен на территории одного из частных предприятий Новотроицка, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрафактный товар фигуранты изготовляли под видом отечественных торговых марок для продажи в разных регионах Украины. Во время следственных действий правоохранители обнаружили почти 8 тонн фальсифицированных антисептических растворов", - уточнили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Также была найден пустая тара, поддельные этикетки и аппаратура для изготовления фальсификата.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что по состоянию на 31 марта правоохранители открыли 30 производств за мошенничество на продаже антисептиков и масок.

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