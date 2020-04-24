Министр: если Рада не примет "антиколомойский" закон, последствия почувствуют на себе все

"Будет архисложная и очень болезненная история".

Министр: если Рада не примет "антиколомойский" закон, последствия почувствуют на себе все
Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в случае отказа Верховной Рады принять законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон) последствия ощутят все.

В интервью Liga.net Марченко напомнил, что Украина согласовала меморандум с МВФ и для получения первого транша в размере минимум 1,75 млрд долларов необходимо только принять банковский закон.

Он добавил, что если Верховная Рада не сделает этого, "будет архисложная и очень болезненная история".

"Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все", - сказал министр.

Марченко сообщил, что Украина рассчитывает получить в 2020 году от МВФ минимум 3,5 млрд долларов.

Напомним, что законопроект №2571-д готовится к рассмотрению в Верховной Раде по особой процедуре, разрешающий фракциям и депутатам настаивать только на отдельных поправках. В такому случае 16,5 тысяч поданных правок парламент сможет пройти за несколько часов, а не месяцев.

Пока что законопроект находится в профильном комитете.

Голосование может состояться на следующей неделе.

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