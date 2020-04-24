Нацбанк снизил учетную ставку до 8% (видео)

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых. Об этом заявил во время брифинга председатель НБУ Яков Смолий.

Нацбанк снизил учетную ставку до 8% (видео)
Фото: rbc.ua

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжить смягчение монетарной политики и дальнейшая поддержка экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий», - заявил Смолий.

Прогнозы НБУ относительно снижения ставки

Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

Ожидается, что больше всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года.

На что это повлияет

Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.

Вместе с тем реализация ряда указанных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать медленное снижение учетной ставки.

Что означает изменение ставки:

  • Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Снижение учетной ставки НБУ повлияет на снижение ставок по депозитам для населения.

Что касается депозитов для юрлиц, то их чувствительность значительно выше, поэтому они очень быстро отреагируют.

Кроме того, по прогнозам банкиров, должны дешеветь депозиты с длинным сроком.

Также учитывая то, что Нацбанк взял курс на дедолларизацию экономики, это может создать предпосылки для снижения ставок по депозитав валюте через ограниченный интерес к ним со стороны банков.

Как менялась ставка ранее

Цикл снижения учетной ставки начался в апреле прошлого года, когда регулятор уменьшил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.

В последний раз НБУ снижал учетную ставку 31 января этого года сразу на 2,5% годовых — до 11%.

Одной из причин снижения учетной ставки было достижение среднесрочной инфляции в пределах 5% +-1 п.п.

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