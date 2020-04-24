ТМК сократила отгрузку труб из-за падения нефтяных цен

Общий объем отгрузки труб предприятиями крупнейшего роSSийского производителя труб ТМК снизился в первом квартале 2020 года на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, главным образом в результате снижения объема отгрузки бесшовных труб, что было обусловлено неблагоприятной экономической обстановкой и волатильностью цен на нефть.



Объем отгрузки бесшовных труб сократился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, из-за более слабого спроса на бесшовные линейные трубы и трубы OCTG в РоSSийском дивизионе (отгрузки бесшовных труб OCTG снизились на 3%) и снижения отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в Европейском дивизионе.



Объем отгрузки сварных труб практически не изменился по сравнению с четвертым кварталом 2019 года за счёт роста отгрузок труб большого диаметра, который компенсировал снижение спроса на сварные трубы промышленного назначения в РоSSийском дивизионе.



"В первом квартале 2020 года мы отмечаем снижение общего объёма отгрузки труб в РоSSийском и Европейском дивизионах. Сложная макроэкономическая ситуация в мире и значительная волатильность цен на нефть оказали давление на уровень спроса на трубную продукцию на наших основных рынках. Хотя роSSийский рынок нефтегазовых труб традиционно демонстрирует относительную устойчивость к снижению цен на нефть, мы не ожидаем, что во втором квартале этого года ситуация может измениться в лучшую сторону. Общее состояние рынка, скорее всего, продолжит оказывать негативное влияние на спрос на нашу трубную продукцию, в частности, на бесшовные трубы OCTG", - прокомментировал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.