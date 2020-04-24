Китай рекордно нарастил ввоз ферроникеля

Китай рекордно нарастил ввоз ферроникеля

По оценкам китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в марте 2020 г. объем импорта ферроникеля и никельсодержащего чугуна достиг рекордного в истории значения — 333 тыс. т, в 3,4 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года.

Эта продукция содержала около 53 тыс. т никеля, причем 70% от этого объема пришлась на никельсодержащий чугун (NPI).

Всего в первом квартале китайские компании импортировали 814,8 тыс. т данной никелевой продукции, из них 693,2 тыс. т из Индонезии. Это соответственно в 2,1 и 2,6 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Китайские компании были вынуждены расширить импорт ферроникеля и NPI вследствие введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии и перебоев с поставками данного сырья из Филиппин. При этом эпидемия коронавируса не повлияла на работу индонезийских предприятий.

По прогнозу аналитиков SMM, во втором квартале текущего года Китай продолжит наращивать импорт никелевой продукции из Индонезии вследствие ввода в строй новых мощностей в этой стране.

МинПром

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