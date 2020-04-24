Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"

Решение окончательно и пересмотру не подлежит.

Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"

Верховный Суд признал незаконным и отменил специальное разрешение на пользование недрами Шевченковского месторождения литиевой руды в Донецкой области, которое Госслужба геологии и недр выдало ООО "Петро-Консалтинг" в феврале 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора со ссылкой на решение суда от 16 апреля.

Поводом для обращения в суд стало расследование "Бигус.инфо" ("Литиевая лихорадка: как депутатское окружение захватывает государственные недра"), выпущенное весной 2018 года.

Окружной административный суд Киева и Шестой апелляционный административный суд в 2018-2019 годах отклонили иск прокуратуры.

Следствие настаивало, что "Петро-Консалтинг" незаконно получило лицензию через механизм апробации, который предусматривает проведение геологично-экономической переоценки запасов и ресурсов на основании имеющихся геологических материалов. Для этого были использованы документы об открытии месторождения, выданные еще в советские времена в 1982-1988 годах.

Верховный Суд, пересматривая дело по кассационной жалобе прокурора, поддержал его аргументы.

Это решение окончательно и пересмотру не подлежит.

Напомним, что журналисты выявили определенную связь между владельцами "Петро-Конслтинга" с целым рядом известных политиков и бизнесменов - нардепом Игорем Кононенко, секретарем СНБО Олегом Гладковским, бизнесменом Василием Хмельницким, министром энергетики Игорем Насаликом.

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