Fitch подтвердило рейтинг Украины «B». Прогноз ухудшен

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне «B» и ухудшило прогноз по РДЭ.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне «B» и ухудшило прогноз по РДЭ с «позитивного» до «стабильного». Об этом говорится в сообщении агентства, пишет finclub.

«Пересмотр прогноза на „стабильный“ отражает значительное влияние пандемии коронавируса на рост и фискальные счета страны. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично вернут назад улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снижение волатильности роста», — говорится в сообщении агентства.

Прогноз

Fitch прогнозирует, что экономика сократится на 6,5% в 2020 году после роста на 3,2% в 2019 году, отражая пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, которая влияет на инвестиции и частное потребление.

Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение денежных переводов домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году).



В то же время шок будет частично смягчен низкой зависимостью от туризма, более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сырьевых товаров) и падением цен на нефть, учитывая статус страны как чистого импортера.

«Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса», — отмечает Fitch.

Fitch также прогнозирует увеличение дефицита государственного сектора до 7,1% ВВП в 2020 году по сравнению с 2,0% в 2019 году и первоначальной целью в 2,1%, что отражает снижение сбора налогов, увеличение расходов на социальные нужды и здравоохранение и создание фонда борьбы с коронавирусом (1,6% ВВП).