Доля просроченных розничных гривневых кредитов выросла — НБУ

Доля просроченных свыше 7 дней гривневых розничных кредитов выросла на 4.3.п. с начала марта. Об этом говорится в отчете НБУ.

Доля просроченных розничных гривневых кредитов выросла — НБУ
Фото: 112.ua

Как выросла задолженность

  • Доля дефолтных кредитов (просроченных свыше 90 дней) выросла незначительно – на 1.п.

  • Рост просроченных кредитов существенно ускорился в апреле.

Кто лидирует

Среди лидеров – частные и иностранные банки.

Ранее сообщалось

Депутаты решили пойти навстречу заемщикам. Вмарте-апреле финансовые учреждения не будут иметь права применять к ним штрафные санкции за несвоевременное обслуживание кредита.

Документ предусматривает следующее: в случае невыполнения обязательств по кредитному договору в период с 1 марта по 30 апреля этого года заемщик освобождается от ответственности перед кредитором. Это правило распространяется на все обязательные платежи, которые заемщик не произвел в указанный период.

В свою очередь, кредитор не сможет начислять и взимать штрафные санкции за неаккуратное обслуживание потребительского кредита в марте-апреле этого года.

Также закон запрещает кредитору применять другие виды наказаний. В частности, увеличивать процентную ставку за пользование кредитом, если заемщик не обслуживал кредит в указанный период. Исключение составляют случаи, когда в кредитном договоре изначально была прописана плавающая ставка.

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