"Укрпочта" отправила пассажирским самолетом более 30 тысяч посылок в США

Рейс планируют сделать регулярным.

?"Укрпочта" отправила пассажирским самолетом более 30 тысяч посылок в США
Фото: "Укрпочта"

В четверг, 23 апреля, из Украины в США были отправлены более 30 тысяч почтовых посылок на пассажирском самолете "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщаетсяна сайте "Укрпочты".

"Утром в "Борисполе" мы загрузили 20 тонн почты, или более 30 тыс. посылок, которые будут доставлены самолетом нашего партнера МАУ прямым рейсом в Нью-Йорк... На борту - продукция украинского малого и среднего бизнеса на экспорт, которая поступит в почты США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно $1,5 млн", - рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Мы понимаем, что временные карантинные меры и запрет регулярного авиасообщения может изрядно ударить по бизнесу десятков тысяч предпринимателей, продукцию которых мы доставляем. А это - тысячи рабочих мест и благополучие тысяч семей. В частности, только на этом рейсе - отправление от примерно 5 тыс. украинских предпринимателей. Поэтому мы продолжаем искать альтернативные пути, чтобы наши клиенты и их партнеры не потеряли этот канал сбыта, сохранили доходы и рабочие места", - добавил он.

По его словам, такие рейсы в Нью-Йорк планируют сделать регулярными.

Фото: ukrposhta.ua

Фото: ukrposhta.ua

Напомним, с 17 марта Украина прекратила авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавируса.

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