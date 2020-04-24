В Китае опасаются проблем с экспортом стали

Из-за пандемии коронавируса, вызвавшей сильнейший экономический спад по всему миру, у китайских металлургических компаний возникнут проблемы с экспортом стальной продукции, а объемы внешних поставок во втором квартале сократятся. С таким прогнозом выступила китайская ассоциация производителей стали CISA.



В первом квартале 2020 г. китайский экспорт стали составил 14,3 млн т, что на 16% меньше, чем в тот же период прошлого года. Но в дальнейшем спад усилится вследствие падения спроса на стальную продукцию в странах-импортерах.



Как отмечает Fastmarkets, более 90% из 7 тыс. крупнейших китайских экспортеров всех отраслей, согласно данным Министерства торговли КНР, столкнулись в этом году с проблемами при поставке товаров за рубеж и получении оплаты. Количество обращений китайских компаний, связанных со страхованием экспортных кредитов, уже в марте выросло на 56,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



Есть уже немало примеров того, как покупатели китайского проката отказывались от исполнения контрактов либо задерживали оплату. Больше всего таких случаев в странах Латинской Америки, Индонезии и Пакистане.



В связи с этим CISA рекомендует металлургическим компаниям — членам ассоциации сосредоточиться на внутренних поставках. Тем более что спрос на стальную продукцию в Китае восстанавливается, а во втором полугодии, как ожидается, превысит докризисный уровень.



При этом доля строительного сектора в потреблении, составлявшая в 2019 г. около 55%, возрастет в связи со снижением спроса на листовой прокат, прежде всего, за счет экспортно ориентированных отраслей. Как отмечает Fastmarkets, некоторые китайские компании останавливают станы горячей и холодной прокатки и переориентируются на преимущественный выпуск сортового проката.



МинПром

