В Китае опасаются проблем с экспортом стали

В Китае опасаются проблем с экспортом стали

Из-за пандемии коронавируса, вызвавшей сильнейший экономический спад по всему миру, у китайских металлургических компаний возникнут проблемы с экспортом стальной продукции, а объемы внешних поставок во втором квартале сократятся. С таким прогнозом выступила китайская ассоциация производителей стали CISA.

В первом квартале 2020 г. китайский экспорт стали составил 14,3 млн т, что на 16% меньше, чем в тот же период прошлого года. Но в дальнейшем спад усилится вследствие падения спроса на стальную продукцию в странах-импортерах.

Как отмечает Fastmarkets, более 90% из 7 тыс. крупнейших китайских экспортеров всех отраслей, согласно данным Министерства торговли КНР, столкнулись в этом году с проблемами при поставке товаров за рубеж и получении оплаты. Количество обращений китайских компаний, связанных со страхованием экспортных кредитов, уже в марте выросло на 56,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Есть уже немало примеров того, как покупатели китайского проката отказывались от исполнения контрактов либо задерживали оплату. Больше всего таких случаев в странах Латинской Америки, Индонезии и Пакистане.

В связи с этим CISA рекомендует металлургическим компаниям — членам ассоциации сосредоточиться на внутренних поставках. Тем более что спрос на стальную продукцию в Китае восстанавливается, а во втором полугодии, как ожидается, превысит докризисный уровень.

При этом доля строительного сектора в потреблении, составлявшая в 2019 г. около 55%, возрастет в связи со снижением спроса на листовой прокат, прежде всего, за счет экспортно ориентированных отраслей. Как отмечает Fastmarkets, некоторые китайские компании останавливают станы горячей и холодной прокатки и переориентируются на преимущественный выпуск сортового проката.

МинПром

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