В Хмельницком продавец-консультант подглядывал пин-коды к картам покупателей и снимал с них деньги

Подозреваемый устроился на работу в супермаркет специально для реализации преступного плана.

В Хмельницком продавец-консультант подглядывал пин-коды к картам покупателей и снимал с них деньги
Фото: cyberpolice.gov.ua

В Хмельницком продавец-консультант супермаркета подглядывал пин-коды к картам покупателей, копировал при помощи спецустройств остальные реквизиты, после чего снимал с них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Подозреваемым является 23-летний житель Хмельницкого, который устроился продавцом специально для реализации преступного плана.

"Мужчина заранее в Интернете купил устройства для считывания секретной информации с магнитных лент банковских карт и копировал реквизиты карточных счетов клиентов. Пин-коды доступа к счетам он получал во время визуального наблюдения за тем, как покупатели вводили на терминалах комбинации", - говорится в сообщении.

После этого он записывал полученную банковскую информацию на банковские карты, таким образом дублируя их, и снимал деньги в банкоматах.

Открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими способами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о распространении пандемии коронавируса.



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