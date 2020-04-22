Цена на газ для населения в апреле снизилась на 15%

В общем, с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.

Оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в апреле 2020 года снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года. В общем, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей.

"Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - отметил Коболев.