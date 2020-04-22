Для “Охматдета” на 49,5 млн гривен закупили медоборудование и мебель

Госпредприятие “Укрмедпроектстрой” по результатам тендеров заказало медоборудование и мебель для лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” (НДСБ “Охматдет”). До 1 мая 2020 года в больницу поставят оборудование для инфузионной терапии, передвижные рентген-системы, лабораторную мебель и мебель для пациентов. Все это обойдется госпредприятию в 49,5 млн гривен.

Как стало известно KV из объявлений электронной системы публичных закупок Prozorro, в марте и апреле 2020 года ГП “Укрмедпроектстрой” (*) заключило пять договоров на поставку медицинского оборудования и мебели для НДСБ “Охматдет”. Общая цена договоров составила 49,5 млн гривен.

Первый договор (цена – 12,9 млн гривен) “Укрмедпроектстрой” подписало с ООО “Логиклабгруппа ” (**) на поставку лабораторной мебели. По условиям сделки, подрядчик должен поставить 1209 единиц мебели, а именно – лабораторных столов и тумб, столов-моек, сушек, стеллажей, антресолей, шкафов для реактивов, посуды и инструментов, а также одежды и документов.

Второй договор (цена – 19,9 млн гривен) заключен с ООО “Б. Браун Медикал Украина" (***) на поставку 1 комплекта оборудования для инфузионной терапии. По договору комплект состоит из автоматических инфузионных систем, стоек и аппаратов для подогрева крови.

Третий договор (цена 6,07 млн гривен) ГП “Укрмедпроектстрой” заключило с ООО “Медгарант” (****) на поставку 2 комплектов рентгеновских передвижных цифровых систем AGFA DX-D 100. В каждом комплекте с системой должны быть защитный фартук врача, защита грудной клетки и щитовидной железы доктора, защитные покрытия для пациентов.

Четвертый договор (цена – 1,8 млн гривен) заключен с ООО “Ти джи хелс” (******) на поставку 101 кресел-кроватей.

Пятый договор (цена – 8,9 млн гривен) ГП “Укрмедпроектстрой” подписало с ООО “Мединтекс” (*****) на поставку медицинской мебели. По условиям сделки подрядчик поставит 82 прикроватные тумбочки и 93 медицинские кровати с матрасами и постельным бельем.

Все пять договоров предусматривают поставку товара до 1 мая 2020 года по адресу НДСБ “Охматдет”- по ул. Вячеслава Черновола, 28/1 в Шевченковском районе Киева .

Также ГП “Укрмедпроектстрой” объявило еще 6 тендеров на поставку в “Охматдет” медоборудования, мебели и программного обеспечения. А именно:

45 комплектов для мониторинга состояния пациента (ожидаемая стоимость закупки – 20,3 млн гривен );

2 комплектов портативных передвижных УЗИ-аппаратов (ожидаемая стоимость закупки – 2,2 млн гривен );

97 пакетов программного обеспечения для создания документов OfficeProPlus 2019 (ожидаемая стоимость закупки – 1,05 млн гривен );

3 физиотерапевтических комплекса электротерапии (ожидаемая стоимость – 0,76 млн гривен );

1 комплект генетического анализатора (ожидаемая стоимость – 5,4 млн гривен );

18 медицинских каталок различных модификаций (ожидаемая стоимость – 1,9 млн гривен .

Напомним, с 2011 года на ул. Вячеслава Черновола, 28/1 в Киеве продолжается строительство нового корпуса НДСБ “Охматдет”. В 2016 году расследованием нецелевого использования 60 млн гривен, выделенных на строительство “Охматдета” в 2015 году, занималась Генеральная прокуратура. А в июле 2016 года СБУ сообщила, что в "Охматдете" чиновники и предприниматели украли 9,2 млн гривен. Правоохранители установили, что по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ.

Ранее KV сообщала, что 29 ноября 2019 года ГП “Укрмедпроектстрой” за 792,4 млн гривен заказало продолжение строительства второго пускового комплекса “Охматдета”. Договор предусматривает завершение строительства до 20 октября 2020 года.

В начале апреля 2020 года президент Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук объявил о завершении строительства нового корпуса "Охматдета".

“1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня – ко Дню защиты детей”, – написал Владимир Зеленский.

ГП “Укрмедпроектстрой” с ноября 2016 года руководит Богдан Боруховский. Предприятие подчинено Министерству здравоохранения во главе с Максимом Степановым. Главврач НДСБ “Охматдет” – Ирина Садовяк .

* Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" (Код ЄДРПОУ:37700171)

** ТОВ “Логіклабгрупа” (Код ЄДРПОУ: 38576300)

*** ТОВ "Б. Браун Медікал Україна" (Код ЄДРПОУ: 36798085)

**** ТОВ “Медгарант”(Код ЄДРПОУ: 32157279)

***** ТОВ Ті Джи Хелс (Код ЄДРПОУ: 39897552)

****** ТОВ “Медінтекс” (Код ЄДРПОУ: 7515425)