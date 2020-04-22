Для “Охматдета” на 49,5 млн гривен закупили медоборудование и мебель
Госпредприятие “Укрмедпроектстрой” по результатам тендеров заказало медоборудование и мебель для лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы “Охматдет” (НДСБ “Охматдет”). До 1 мая 2020 года в больницу поставят оборудование для инфузионной терапии, передвижные рентген-системы, лабораторную мебель и мебель для пациентов. Все это обойдется госпредприятию в 49,5 млн гривен.
Как стало известно
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Все пять договоров предусматривают поставку товара до 1 мая 2020 года по адресу НДСБ “Охматдет”- по ул. Вячеслава Черновола, 28/1 в Шевченковском районе Киева.
Также ГП “Укрмедпроектстрой” объявило еще 6 тендеров на поставку в “Охматдет” медоборудования, мебели и программного обеспечения. А именно:
45 комплектов для мониторинга состояния пациента (ожидаемая стоимость закупки –
2 комплектов портативных передвижных УЗИ-аппаратов (ожидаемая стоимость закупки –
97 пакетов программного обеспечения для создания документов OfficeProPlus 2019 (ожидаемая стоимость закупки –
3 физиотерапевтических комплекса электротерапии (ожидаемая стоимость –
1 комплект генетического анализатора (ожидаемая стоимость –
18 медицинских каталок различных модификаций (ожидаемая стоимость –
Напомним, с 2011 года на ул. Вячеслава Черновола, 28/1 в Киеве продолжается строительство нового корпуса НДСБ “Охматдет”. В 2016 году расследованием нецелевого использования 60 млн гривен, выделенных на строительство “Охматдета” в 2015 году, занималась Генеральная прокуратура. А в июле 2016 года СБУ сообщила, что в "Охматдете" чиновники и предприниматели украли 9,2 млн гривен. Правоохранители установили, что по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ.
Ранее
В начале апреля 2020 года президент Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук объявил о завершении строительства нового корпуса "Охматдета".
“1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня – ко Дню защиты детей”, –
ГП “Укрмедпроектстрой” с ноября 2016 года руководит Богдан Боруховский. Предприятие подчинено Министерству здравоохранения во главе с Максимом Степановым. Главврач НДСБ “Охматдет” –
* Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" (Код ЄДРПОУ:37700171)
** ТОВ “Логіклабгрупа” (Код ЄДРПОУ: 38576300)
*** ТОВ "Б. Браун Медікал Україна" (Код ЄДРПОУ: 36798085)
**** ТОВ “Медгарант”(Код ЄДРПОУ: 32157279)
***** ТОВ Ті Джи Хелс (Код ЄДРПОУ: 39897552)
****** ТОВ “Медінтекс” (Код ЄДРПОУ: 7515425)
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