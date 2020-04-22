JSW Steel приостановила работу своих заводов в Америке

JSW Steel приостановила работу своих заводов в Америке

Индийская компания JSW Steel временно останавливает свои металлургические заводы в США на фоне роста коронавируса и плохих рыночных условий. Об этом сообщает SteelGuru.
 
В штате Огайо будет остановлен на 4 недели завод по производству г/к проката Mingo Junction. В штате Техас в середине мая остановится завод по выпуску труб Baytown.

Компания планирует за время вынужденной остановки провести модернизацию и технический ремонт. Возвращение производств в строй будет зависеть от ситуации на рынке и с эпидемией коронавируса.

МинПром

МинПром по материалам МеталлТорг

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