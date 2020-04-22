Из бюджета Киева в 2019 году частные детсады получили 9,5 млн гривен

В 2019 году частные детсады Киева получили из столичного бюджета 9,5 млн гривен за обучение дошкольников по принципу “деньги ходят за ребенком”. На эту сумму за воспитание своих чад в таких заведениях меньше заплатили родители 927 детей. При этом на коммунальные дошкольные учреждения в прошлом году было выделено 4,3 млрд бюджетных гривен.

Как сообщили KV в Департаменте образования и науки Киевской горгосадминистрации (КГГА), в 2019 году из бюджета столицы компенсировали стоимость услуг частных детсадов в соответствии с базовым финансовым нормативом.

Базовый финансовый норматив – размер ежемесячного финансирования на ребенка дошкольного возраста, который определяется ежегодно в бюджете Киева . В 2019 году он составлял 2 490 гривен на ребенка в месяц, а в 2020 году составляет 3 050 гривен на ребенка в месяц.

С 1 января 2019 года, на основании решения Киевсовета от 13 сентября 2018 года №1369/5433 , частный детсад и родители его воспитанников могут оформить компенсацию за дошкольное образование ребенка-киевлянина в размере базового финансового норматива.

Для этого родители ребенка должны предоставить детсаду ряд документов, подтверждающих право на такую компенсацию. На их основании частный детсад подает заявку на получение компенсации в районное управление образования, которое принимает решение о выделении средств. После подписывается трехсторонний договор между районным управлением образования, частным детсадом и родителями. На его основании частный детсад получает из бюджета ежемесячную компенсацию за фактически предоставленные услуги. Соответственно, сумма, которую платят родители за обучение ребенка, уменьшается на сумму компенсации.

“По информации управлений образования районных в Киеве госадминистраций, в 2019 году такой услугой уже воспользовались (получили компенсацию – KV ) 927 родителей детей, которые проживают в Киеве и посещают частные детские садики. На это из городского бюджета израсходованы средства в сумме 9,5 млн гривен”, – сообщили KV в Департаменте образования и науки КГГА.

Также чиновники информировали, что для функционирования коммунальных детсадов в 2019 году из бюджета Киева было выделено 4,3 млрд гривен. В 2020 году на это направление запланировано финансирование в размере 5,2 млрд гривен.

Отметим, что финансирование дошкольного образования осуществляется из городского бюджета. При этом финансирование на получение среднего образования каждым ребенком осуществляется за счет государственной субвенции, поскольку среднее образование по Конституции является обязательным. Обучения в школах также финансируется по принципу “деньги ходят за ребенком”.

В начале 2019 года законодатели вернули бюджетное финансирование по этому принципу и в частные школы. Однако, власти столицы весь прошлый год с этими отчислениями медлили. В итоге, частные школы получили из городской казны положенное финансирование лишь за декабрь 2019 года и всего в размере 4,8 млн гривен. Исходя из планов по финансированию таких заведений в 2020 году, ежемесячно всем частным школам Киева уже давно должны платить из городского бюджета около 7 млн гривен. Но финансирование, из-за неуважения к закону, в КГГА перекладывают на родителей учеников. В профильной комиссии Киевсовета предполагают, что образовательные чиновники могли потратить средства соответствующей субвенции на выплату себе крупных премий.

Ранее KV неоднократно сообщала, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация с дошкольным и школьным образованием. На фоне роста населения из-за активной застройки столицы не уделяется должного внимания развитию гуманитарной сферы. Строительство нового жилого фонда, как правило, не сопровождается созданием социальной инфраструктуры, а обещания властей и застройщиков что-то сделать остаются только на бумаге. По данным директора Департамента образования и науки КГГА Елены Фиданян, в 2020 году своей очереди в дошкольные учебные учреждения ждут 1,8 тысяч детей.

Отметим, Елена Фиданян руководит Департаментом образования и науки КГГА (до марта 2018 года – Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА) с 29 апреля 2014 года. Деятельность департамента координирует заместитель главы столичной горгосадминистрации Валентин Мондриевский, на которого 21 апреля 2020 года возложено выполнение обязанностей первого замглавы КГГА.