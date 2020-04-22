Правительство расширило программу поддержки малообеспеченных украинцев

Кабмин изменил подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права этой семьи получать социальную помощь от государства. Соответствующее решение правительство приняло 22 апреля, говорится на сайте Кабмина.

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Новый подход к расчету дохода

В Кабмине считают, что новый подход к расчету доходов малообеспеченных семей позволит расширить программу государственной социальной поддержки на тех украинцев, которые потеряли работу во время карантина.

Изменения предусматривают, что к расчету совокупного дохода семьи, претендующей на социальную помощь от государства, не будет учитываться полученная заработная плата, а только пособие по безработице.

Сколько украинцев получат помощь

«Этой поддержкой будет охвачено около 100 тысяч граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен», — отмечают в правительстве.

Кроме того, правительство ввело пособие для ФОПов, которые воспитывают детей в возрасте до 10 лет. Им будут выплачивать социальную поддержку на период карантина.

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