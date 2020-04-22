Правительство расширило программу поддержки малообеспеченных украинцев

Кабмин изменил подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права этой семьи получать социальную помощь от государства. Соответствующее решение правительство приняло 22 апреля, говорится на сайте Кабмина.

Правительство расширило программу поддержки малообеспеченных украинцев
Фото: sobitie.com.ua

Новый подход к расчету дохода

В Кабмине считают, что новый подход к расчету доходов малообеспеченных семей позволит расширить программу государственной социальной поддержки на тех украинцев, которые потеряли работу во время карантина.

Изменения предусматривают, что к расчету совокупного дохода семьи, претендующей на социальную помощь от государства, не будет учитываться полученная заработная плата, а только пособие по безработице.

Сколько украинцев получат помощь

«Этой поддержкой будет охвачено около 100 тысяч граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен», — отмечают в правительстве.

Кроме того, правительство ввело пособие для ФОПов, которые воспитывают детей в возрасте до 10 лет. Им будут выплачивать социальную поддержку на период карантина.

Ранее сообщалось

  • Накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что из-за карантина в Украине безработными стали 2 миллиона человек.
  • По состоянию на 17 апреля в Украине официально зарегистрировались безработными 411 тысяч человек, из которых более 100 тысяч потеряли работу в период карантина.
  • По расчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине из-за карантина выросло до 1,3 миллиона человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Украина отдала Румынии управление газовыми месторождениямиУкраина отдала Румынии управление газовыми месторождениями
НБУ выдал 7 банкам 963 млн грнНБУ выдал 7 банкам 963 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Польский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступныПольский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступны
Почти половина украинцев не имеют никаких сбереженийПочти половина украинцев не имеют никаких сбережений
Потребительские настроения украинцев упали до минимума за годПотребительские настроения украинцев упали до минимума за год
Кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программуКредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программу
Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавирусаВсемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса
Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евроМинистры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро
Федрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлнФедрезерв США запустил программу помощи бизнесу и местным властям на $2,3 трлн
Будьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцевБудьте бдительны. Мошенники придумали новую схему обмана украинцев
Борьба с коронавирусом. Правительство Италии выделяет бизнесу 400 миллиардов евроБорьба с коронавирусом. Правительство Италии выделяет бизнесу 400 миллиардов евро
Карантин оставил без работы 40 тысяч украинцевКарантин оставил без работы 40 тысяч украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости