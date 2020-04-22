Правительство расширило программу поддержки малообеспеченных украинцев
Кабмин изменил подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права этой семьи получать социальную помощь от государства. Соответствующее
Новый подход к расчету дохода
В Кабмине считают, что новый подход к расчету доходов малообеспеченных семей позволит расширить программу государственной социальной поддержки на тех украинцев, которые потеряли работу во время карантина.
Изменения предусматривают, что к расчету совокупного дохода семьи, претендующей на социальную помощь от государства, не будет учитываться полученная заработная плата, а только пособие по безработице.
Сколько украинцев получат помощь
«Этой поддержкой будет охвачено около 100 тысяч граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен», — отмечают в правительстве.
Кроме того, правительство ввело пособие для ФОПов, которые воспитывают детей в возрасте до 10 лет. Им будут выплачивать социальную поддержку на период карантина.
Ранее сообщалось
- Накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что из-за карантина в Украине безработными стали 2 миллиона человек.
- По состоянию на 17 апреля в Украине официально зарегистрировались безработными 411 тысяч человек, из которых более 100 тысяч потеряли работу в период карантина.
- По расчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине из-за карантина выросло до 1,3 миллиона человек.