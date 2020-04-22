США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров

США выделили Украине 2,1 млн долларов финансовой помощи на ремонт реабилитационных центров.

Об этом сообщили "Українські новини" посольства США .

"Благодаря программе гуманитарной помощи Европейского командования вооруженных сил США (USEUCOM), которую администрирует отдел оборонного сотрудничества, выделено 1,2 миллиона долларов на текущие ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделены на ремонт Киевского реабилитационного центра для внутренне перемещенных лиц, Киевской неврологической клиники, Днепровского областного госпиталя ветеранов войны и Новояровского реабилитационного центра.