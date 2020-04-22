Кредитные каникулы украинцам предоставляют 30 банков — НБУ

«Мы проанализировали публичные предложения на сайтах банков. По нашим данным кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков. То есть большинство банков, которые активно работают с населением», — сообщили там.

В Нацбанке отмечают, что кроме банков, кредитные каникулы ввели еще и большинство финансовых учреждений, которые предоставляют кредиты населению.

В то же время, некоторые украинские банки работают исключительно с крупным бизнесом, поэтому решение о введении кредитных каникул для таких клиентов принимают в индивидуальном порядке.

«Карантин не отменяет ваших обязательств по кредиту. Кредитные каникулы не уменьшают сумму долга. Сейчас банки предлагают преимущественно отсрочку уплаты тела кредита. То есть клиенты временно не платят основной долг, а вот проценты банки просят платить. Ведь параллельно банки продолжают платить своим клиентам проценты по депозитам», — объясняют в Нацбанке и напоминают, что кредитные каникулы не предусматривают прощение кредита заемщику.