Из-за закрытых границ украинцы «сэкономят» около $5 миллиардов на отдыхе — Шмыгаль

По расчетам Кабмина, из-за закрытых границ и карантина расходы украинцев на заграничные поездки уменьшатся на $5 миллиардов в течение 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Фото: kh-news.net

Расчеты правительства

По словам Шмыгаля, сокращение расходов на зарубежные поездки должно компенсировать недополучение украинской экономикой значительных поступлений от трудовых мигрантов, которые раньше пересылали валюту из-за границы, а сейчас вернулись в Украину.

«По нашим подсчетам, до $5 миллиардов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой», — заявил Шмыгаль.

Премьер считает, что денежный поток от украинских заробитчан в 2020 году может уменьшиться вдвое по итогам 2020 года.

По расчетам правительства, от начала введения карантина в Украину вернулось 2 миллиона трудовых мигрантов. Власть разрабатывает выгодные программы кредитования и другие предложения, чтобы побудить мигрантов остаться дома.

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В 2019 году заробитчане перевели в Украину $12,017 миллиарда.

Объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре 2019 года курс доллара опустился до 23,2 гривны — на 5 гривен с начала прошлого года.