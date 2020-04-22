Украина не имеет возможности предоставлять услуги по хранению нефти — Укртранснафта

Нефтетранспортная система Украины не рассчитана на то, чтобы предоставлять услуги по хранению нефти, цена которой в мире рекордно упала из-за нехватки хранилищ. Об этом сообщили в пресс-службе Укртранснефти, дочерней компании Нафтогаза, которая транспортирует нефть в Европу, передает Интерфакс-Украина.

Украина не имеет возможности предоставлять услуги по хранению нефти — Укртранснафта
Фото: dt.ua

Что говорят в Укртранснафте

«Все техническое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) было спроэктировано и построено, исходя из ее основной производственной задачи — обеспечить надежную и беспрепятственную транспортировку нефти», — сообщили в Укртранснафте.

Также там отметили, что украинское законодательство не предусматривает возможность хранения нефти иностранными компаниями в украинских резервуарах для нефти.

Нефть в Украину можно доставлять только в режиме импорта, что предусматривает уплату налогов и пошлин) и режима транзита.

Предложение Нафтогаза

Напомним, что накануне исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить миру свои хранилища для хранения нефти.

По его словам, хранить нефть, в частности, можно в емкостях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и в емкостях тех заводов, которые уже не работают.

Ранее сообщалось

  • 20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI упала до нуля, а затем и к отрицательным значениям, впервые в истории. Котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

  • Накануне 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели, в частности из-за нехватки хранилищ для его хранения.

  • В нынешних условиях, когда потребление нефти во всем мире падает, а хранилища быстро заполняются — разместить где-то нефть стало проблемой. В результате приходилось искать тех, кто откроет свои хранилища в обмен на $30-40 за каждый баррель.

  • Аналитики считают, что сокращение объемов добычи на 9,7% будет недостаточным для того, чтобы предложение нефти соответствовало спросу на нее и стабилизировало цены.

  • Из-за коронавируса и введения карантина во всем мире спрос на нефть сократилась гораздо больше, чем на 10%. Поэтому сокращение добычи на 9,7% не приведет к стабилизации цен.

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