Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании с самолетами "Антонова"

"Не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Аны?"

Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании с самолетами "Антонова"
Фото: imk.com.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании с самолетами "Антонова".

Об этом он сказал в интервью для фильма "Год президента Зеленского", показанного в эфире украинского телевидения.

"Ни одного самолета не построили за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Аны?" - сказал он.

По его словам, сейчас готовится программа по развитию отечественного авиастроения. Ее первым пунктом должно стать создание авиакомпании на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines

"Первое - мы должны создать государственную авиакомпанию. Это моя мечта... Государство готов выделить на это деньги, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест под это", - сказал Зеленский.

Напомним, что летом 2017 года концерн "Укроборонпром" заявлял, что маркетинговый план госпредприятия "Антонов" предусматривает выпуск как минимум 70 самолетов в ближайшие пять лет, хотя за период с 2009 по 2016 год завод выпустил только 16 серийных самолетов (шесть Ан-32, три Ан-148 и шесть Ан-158).

В конце 2019 года Министерство внутренних дел сообщило о планах купить 13 самолетов транспортных Ан-178.

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