Жеваго проиграл Нацбанку в деле по рефинансу

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго относительно взыскания с него 1,54 млрд грн долга по рефинансированию на пользу Нацбанка

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Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго относительно взыскания с него 1,54 млрд грн долга по рефинансированию на пользу Нацбанка. Об этом говорится в решении Верховного Суда от 14 апреля.

«Кассационная жалоба подлежит оставлению без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение — без изменений оснований», — говорится в документе.

Что означает решение

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым Жеваго было возвращено его апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года.



Верховный Суд решил, что суд апелляционной инстанции «пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок, апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения определения суда об оставлении без движения апелляционной жалобы, стороной заявителя не совершено ни одного действия во исполнение требований определения суда».

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