Жеваго проиграл Нацбанку в деле по рефинансу
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго относительно взыскания с него 1,54 млрд грн долга по рефинансированию на пользу Нацбанка
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго относительно взыскания с него 1,54 млрд грн долга по рефинансированию на пользу Нацбанка. Об этом говорится в
«Кассационная жалоба подлежит оставлению без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение — без изменений оснований», — говорится в документе.
Что означает решение
Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым Жеваго было возвращено его апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года.
Верховный Суд решил, что суд апелляционной инстанции «пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок, апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения определения суда об оставлении без движения апелляционной жалобы, стороной заявителя не совершено ни одного действия во исполнение требований определения суда».
Предыстория
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27 сентября 2019 года бывшему народному депутату Константину Жеваго сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит, где он является бенефициарным собственником.
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Банк Финансы и Кредит обанкротился в 2015 году. На момент принятия решения о неплатежеспособности банка его акционером был Жеваго, который владел долей в 97,67%.
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Шевченковский райсуд Киева 1 октября обязал Жеваго уплатить 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.
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В 2015 году Жеваго заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности банка Финансы и Кредит перед НБУ.
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Поскольку Жеваго демонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке. Судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для его затягивания.
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9 октября 2019 года ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка Финансы и Кредит.
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11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении за недостоверное декларирование в 2015-2017 годах на сумму более 19 млн грн.
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3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго находится в международном розыске.