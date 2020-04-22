Майские фьючерсы на сорт нефти WTI выросли до $10 за баррель

Майские фьючерсы на эталонную нефть сорта WTI выросли до $10- $11 за баррель, цены контрактов в июне потеряли 43%. Об этом пишет thepage.ua со ссылкой на Marketwatch.

Майские фьючерсы на сорт нефти WTI выросли до $10 за баррель

WTI выросла сразу на $47,6 и зафиксировались на уровне $10 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Предыстория

20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал.

«Если мы не увидим восстановления спроса в ближайшее время, вполне вероятно, что июньский контракт будет ждать та же участь», — приводит Bloomberg слова Уоррена Паттерсона, аналитика нидерландского финансового конгломерата ING Bank NV. В то же время он выразил мнение, что после апреля цены начнут постепенно восстанавливаться.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.

Мосбиржа после «беспрецедентного обвала цен» решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.

12 апреля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других нефтедобывающих государств, включая РоSSию, договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), или на 23% от уровня октября 2018 года (для РоSSии и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с).

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