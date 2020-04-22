Фонд гарантирования продлил ликвидацию Банка Петрокоммерц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжил процесс ликвидации финучреждения «Банк Петрокоммерц-Украина» до 21 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Фонд гарантирования продлил ликвидацию Банка Петрокоммерц

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования приняла решение от 16 апреля 2020 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» на один год, с 22 апреля 2020 года до 21 апреля 2021 года включительно», — сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Также продлены полномочия ликвидатора банка ведущему специалисту по вопросам ликвидации банков Тимонину Александру с 22 апреля 2020 до 21 апреля 2021 года включительно.

Предыстория

НБУ решил ликвидировать «Банк Петрокоммерц-Украина» в апреле 2016 года.

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