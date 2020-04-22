“Киевводоканал” открыл возможность юрлицам платить за водоснабжение онлайн с помощью банковских карточек

&ldquo;Киевводоканал&rdquo; открыл возможность юрлицам платить за водоснабжение онлайн с помощью банковских карточек

ЧАО “АК “Киевводоканал” объявил о запуске на своем сайте сервиса для юридических лиц, при помощи которого они смогут оплатить услуги водоснабжения и водоотведения онлайн с помощью банковских карточек.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал” (*).

“Отныне потребители – юридические лица могут оплатить услуги водоснабжения и водоотведения онлайн с помощью банковской карты Visa и MasterCard непосредственно в личном кабинете для юридических лиц на сайте “Киевводоканала”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в случае, если потребитель не пользуется личным кабинетом, онлайн оплату банковскими карточками можно выполнить на сайте iPay.

Напомним, на фоне введенных карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19, оплата жителями Киева коммунальных услуг резко упала. Так, оплата отопления и теплой воды сократилась на 15%, а водоснабжения – на 25%. 

Отметим, что гендиректором ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года является Дмитрий Новицкий.

* ПрАТ “Акціонерна Компанія “Київводоканал” (ПрАТ “АК “Київводоканал”) (код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: sales-generator


Игорь Бровко, КиевВласть

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