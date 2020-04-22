Китай увеличит мощности по выпуску плоского проката

Китай планирует ввести в эксплуатацию более 50 миллионов тонн в год новых мощностей для горячей прокатки стали в течение следующих двух лет, несмотря на давление на цены на плоский прокат, вызванное спадом производства у основных потребителей, по оценкам S & P Global Platts в среду.



По оценкам Platts, в этом году Китай введет в эксплуатацию 10 новых станов горячей прокатки листовой стали с общей производственной мощностью 22,6 миллиона тонн в год, и еще восемь сортовых станов общей мощностью 28,2 миллиона тонн в год.



Новые станы в Китае появятся после того как в 2019 году было введено в строй 26,5 миллиона тонн прокатных мощностей. Это означает, что в течение трехлетнего периода Китай добавит 77,3 миллиона тонн в год новых мощностей по производству стали.



По оценкам Platts, спрос на плоский прокат со стороны обрабатывающей промышленности будет оставаться низким в течение большей части 2020 года, причем особенно сильно от коронавируса пострадает автомобильный сектор.



По данным Национального бюро статистики, в Китае объем производства горячекатаного проката средней ширины увеличился на 11% в годовом исчислении до 39,85 миллиона тонн в январе-марте. Это произошло несмотря на то, что Китай большую часть квартала находился в изоляции из-за вспышки COVID-19.



Спрос сократился и за пределами Китая с конца марта, поскольку во многих странах все чаще вводились ограничения. Китайские заводы были вынуждены сокращать экспортные предложения с начала апреля, несмотря на улучшение на внутреннем рынке.



В Platts считают, что ситуация с избыточным предложением, вероятно, сохранится на рынке горячекатаной стали в Китае в течение большей части этого года, учитывая рост производственных мощностей и снижение производственной активности.



По данным Platts, внутренняя маржа производителей горячекатаной стали была ниже уровня безубыточности в течение большей части апреля, но с середины месяца восстановилась и достигла недавнего максимума в 23,69 доллара на тонне.



Большинство заводов, которые строят новые прокатные станы, производят замену собственного чугуна и стали, либо закрывая существующие мощности, либо покупая квоты на чугун и сталь у других предприятий.



Теоретически, перестановки мощностей в Китае помогут сократить его объемы производства чугуна и стали, и, таким образом, общая мощность производства плоского проката и сортовой стали не увеличится.



Тем не менее, Platts рассчитывает, что чистое увеличение производственных мощностей в Китае составило 42 миллиона тонн в год в 2019 году и составит 15 миллионов тонн в год в 2020 году и 11 миллионов тонн в год в 2021 году.



В 2020 году Китай введет в эксплуатацию 92 миллиона тонн мощностей по производству стали в год, из которых около 42% будут поставляться на прокатные станы листовой стали, в то время как остаток будет приходиться на сортовой прокат.