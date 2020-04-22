Китай увеличит мощности по выпуску плоского проката

Китай увеличит мощности по выпуску плоского проката

Китай планирует ввести в эксплуатацию более 50 миллионов тонн в год новых мощностей для горячей прокатки стали в течение следующих двух лет, несмотря на давление на цены на плоский прокат, вызванное спадом производства у основных потребителей, по оценкам S & P Global Platts в среду.

По оценкам Platts, в этом году Китай введет в эксплуатацию 10 новых станов горячей прокатки листовой стали с общей производственной мощностью 22,6 миллиона тонн в год, и еще восемь сортовых станов общей мощностью 28,2 миллиона тонн в год.

Новые станы в Китае появятся после того как в 2019 году было введено в строй 26,5 миллиона тонн прокатных мощностей. Это означает, что в течение трехлетнего периода Китай добавит 77,3 миллиона тонн в год новых мощностей по производству стали.

По оценкам Platts, спрос на плоский прокат со стороны обрабатывающей промышленности будет оставаться низким в течение большей части 2020 года, причем особенно сильно от коронавируса пострадает автомобильный сектор.

По данным Национального бюро статистики, в Китае объем производства горячекатаного проката средней ширины увеличился на 11% в годовом исчислении до 39,85 миллиона тонн в январе-марте. Это произошло несмотря на то, что Китай большую часть квартала находился в изоляции из-за вспышки COVID-19.

Спрос сократился и за пределами Китая с конца марта, поскольку во многих странах все чаще вводились ограничения. Китайские заводы были вынуждены сокращать экспортные предложения с начала апреля, несмотря на улучшение на внутреннем рынке.

В Platts считают, что ситуация с избыточным предложением, вероятно, сохранится на рынке горячекатаной стали в Китае в течение большей части этого года, учитывая рост производственных мощностей и снижение производственной активности.

По данным Platts, внутренняя маржа производителей горячекатаной стали была ниже уровня безубыточности в течение большей части апреля, но с середины месяца восстановилась и достигла недавнего максимума в 23,69 доллара на тонне.

Большинство заводов, которые строят новые прокатные станы, производят замену собственного чугуна и стали, либо закрывая существующие мощности, либо покупая квоты на чугун и сталь у других предприятий.

Теоретически, перестановки мощностей в Китае помогут сократить его объемы производства чугуна и стали, и, таким образом, общая мощность производства плоского проката и сортовой стали не увеличится.

Тем не менее, Platts рассчитывает, что чистое увеличение производственных мощностей в Китае составило 42 миллиона тонн в год в 2019 году и составит 15 миллионов тонн в год в 2020 году и 11 миллионов тонн в год в 2021 году.

В 2020 году Китай введет в эксплуатацию 92 миллиона тонн мощностей по производству стали в год, из которых около 42% будут поставляться на прокатные станы листовой стали, в то время как остаток будет приходиться на сортовой прокат.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
Высокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспортаВысокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
В марте Китай сократил производство медиВ марте Китай сократил производство меди
В Украине выросло потребление металлопрокатаВ Украине выросло потребление металлопроката
Gerdau восстанавливает выпуск проката в СШАGerdau восстанавливает выпуск проката в США
Китай вводит оплату труда в национальной криптовалютеКитай вводит оплату труда в национальной криптовалюте
Китай наращивает импорт медиКитай наращивает импорт меди
Tenaris сокращает мощности в СШАTenaris сокращает мощности в США
Украина сократила дефицит внешней торговли. Крупнейший партнер — КитайУкраина сократила дефицит внешней торговли. Крупнейший партнер — Китай
Китай снизил выпуск нержавеющей сталиКитай снизил выпуск нержавеющей стали
Казахи готовятся запустить совместное с китайцами СП по производству ТБДКазахи готовятся запустить совместное с китайцами СП по производству ТБД
В Китае запустили стан по выпуску медного листового прокатаВ Китае запустили стан по выпуску медного листового проката
Последние новости
Подгружаем последние новости