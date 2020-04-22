В марте Китай сократил производство меди

В течение марта 2020 года Китай произвёл 0,771 млн. тонн медных катодов, что стало самым низким показателем с мая 2019 года. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 2,5%, сообщает SMM со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР .



Средний дневной объём производства медных катодов в марте составлял 24 870 тонн (в январе-феврале - 25 450 тонн).



За январь-февраль 2020 года в Китае произвели 1,53 млн. тонн рафинированной меди - на 2,8% больше в годовом соотношении. За первый квартал производство медных катодов составило 2,29 млн. тонн - на 0,4% больше к аналогичному периоду 2019 года.

