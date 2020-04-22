В марте Китай сократил производство меди

В марте Китай сократил производство меди

В течение марта 2020 года Китай произвёл 0,771 млн. тонн медных катодов, что стало самым низким показателем с мая 2019 года. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 2,5%, сообщает SMM со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.

Средний дневной объём производства медных катодов в марте составлял 24 870 тонн (в январе-феврале - 25 450 тонн).

За январь-февраль 2020 года в Китае произвели 1,53 млн. тонн рафинированной меди - на 2,8% больше в годовом соотношении. За первый квартал производство медных катодов составило 2,29 млн. тонн - на 0,4% больше к аналогичному периоду 2019 года.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Недельное производство стали в США упало почти на третьНедельное производство стали в США упало почти на треть
Vale сократила план по добыче руды на текущий годVale сократила план по добыче руды на текущий год
Китай вводит оплату труда в национальной криптовалютеКитай вводит оплату труда в национальной криптовалюте
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
Киев доплатит медикам по 11-17 тыс. гривен за работу с COVID-19Киев доплатит медикам по 11-17 тыс. гривен за работу с COVID-19
Производство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогнозаПроизводство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогноза
Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%
Казахские металлурги в марте резко сократили выплавку сталиКазахские металлурги в марте резко сократили выплавку стали
Китай наращивает импорт медиКитай наращивает импорт меди
Иран резко нарастил экспорт медиИран резко нарастил экспорт меди
Последние новости
Подгружаем последние новости