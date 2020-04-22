Украинские металлурги снизили объемы экспорта

Украинские металлурги снизили объемы экспорта

По данным ОП "Укрметаллургпром", в первом квартале 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 4,62 млн т металлопроката (101,8% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 3,96 млн тонн, или 85,6%. Об этом говорится в информации "Укрметаллргпрома".

В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 89,7% (4,07 млн т при общем производстве металлопроката 4,54 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за три месяца 2020 г. пришлось 51,89%, что существенно превышает показатель периода январь-март 2019 г. (44,90%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за три месяца 2020 г. заметно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (30,31% и 34,36% соответственно). Такая же картина наблюдается и в отношении сортового проката — 17,80% за три месяца 2020 г. против 20,74% за три месяца 2019 г.

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за январь-март 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (29,3%), другие страны Европы (15,7%) и Африки (14,2%).



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