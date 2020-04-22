Италия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономики

Итальянское правительство примет новый экономический пакет в размере не менее 50 миллиардов евро для смягчения последствий короновирусного кризиса.



Об этом заявил во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем выступлении в Сенате, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.



Новые меры, которые должны быть объявлены до конца месяца будут добавлены к пакету в 25 миллиардов евро, утвержденного в марте.



Правительство намерено в ближайшее время направить в парламент отчет об отклонениях от бюджета, как это было сделано в предыдущий раз, а также с учетом падения ВВП на 9,1%, предусмотренного Международным валютным фондом после карантина и остановки экономики, вызванной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.



Премьер-министр признал, что этот кризис "затрагивает наиболее уязвимые группы населения, рискует создать новое обнищание и разорвать уже созданную социальную ткань".



Джузеппе Конте также заявил, что правительство работает над постепенным ослаблением" ограничительных мер, которые должны позволить стране двигаться в направлении возрождения значительной части производственной деятельности.