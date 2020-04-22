Vale сократила план по добыче руды на текущий год

Бразильская горнодобывающая корпорация Vale, крупнейший в мире производитель железорудного сырья, сообщила о снижении плана на текущий год.



Если ранее она рассчитывала получить в 2020 г. 340-355 млн. т рудной мелочи и 44 млн. окатышей, то теперь эти показатели уменьшены до соответственно 310-330 млн. т и 35-40 млн. т.



Компания объясняет спад ужесточением требований к состоянию дамб хвостохранилищ, резко неблагоприятными погодными условиями в начале года, а также незапланированными ремонтами. Кроме того, некоторые предприятия компании были вынуждены сократить производство из-за карантинных мероприятий в Бразилии .



В первом квартале 2020 г. Vale произвела 59,6 млн. т концентрата, что на 18% меньше, чем в том же периоде прошлого года, и на 24% меньше, чем в четвертом квартале 2019 г. Выпуск окатышей упал на 43% по сравнению с первым кварталом 2019 г. до 6,9 млн. т.



В третьем квартале Vale рассчитывает на рост вследствие увеличения загрузки ГОКа Brucutu, который сейчас работает на 40% мощности из-за проблем с хвостохранилищем и получения разрешения на возвращение в строй завода по выпуску окатышей Vargem Grande.