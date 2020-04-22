Цена нефти Brent упала ниже уровня 2001 года

Цена барреля опустилась ниже $18.

Цена нефти Brent упала ниже уровня 2001 года
Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 18 долларов впервые с 2001 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 21 апреля.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 30%, опустившись до отметки $17,62 за баррель. В то же время стоимость Brent с поставкой в июле не опускалась ниже $ 22.

Американская марка WTI с поставкой в июне достигала минимума за день в $ 7,2 доллара, с поставкой в июле - в $ 18.

Накануне цена нефти американской марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений - до минус 37 долларов за баррель. За падением майских фьючерсов WTI последовал обвал июньских по обеим маркам.

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