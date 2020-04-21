"Новая почта" запустила доставку посылок из Китая

Первый самолет с 20 тоннами товаров, которые украинцы заказали на AliExpress, прибыл 17 марта.

"Новая почта" запустила доставку посылок из Китая

"Новая почта" вместе с китайской компанией Cainiao запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.

На сайте компании отмечается, что во время карантина украинцы стали больше заказывать в зарубежных интернет-магазинах. В основном, это доставки из Китая и США. По итогам марта количество международных посылок выросло на 30% по сравнению с февралем.

Сообщается, что в прошлую пятницу из Китая прилетел первый самолет, в котором находилось 20 тонн груза. Это были товары, которые заказали клиенты "Новой почты" на AliExpress.

"Самолет доставил груз из Китая в Ригу, а оттуда наш украинский партнер, компания «Элерон», доставляет во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней партии, ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускоряет доставку", - говорится в сообщении.

Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Напомним, в марте "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Компания также работает в Грузии и Молдове.

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