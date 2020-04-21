"Нафтогаз" привлек инвестора на истощенные месторождения

Expert Petroleum обязалась вложить миллиард гривен в рост добычи.

"Нафтогаз" привлек инвестора на истощенные месторождения
Фото: naftogaz.com

Группа "Нафтогаз" привлекла компанию Expert Petroleum для увеличения добычи газа на истощенных месторождениях в Западной Украине.

Об это говорится на сайте компании.

Expert Petroleum обязалась инвестировать за первые пять лет сотрудничества около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие газовой инфраструктуры. В будущем возможны дополнительные инвестиции.

"Нафтогаз" рассчитывает, что это позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение пяти лет.

"Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние 5 лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у Нафтогаза нет достаточных собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы. Вместо ожидаемого падения добычи на этих участках мы получим рост", - заявил директор по трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландер.

По его словам, это важно событие не только в газовой отрасли, но и во всей украинской экономике.

Expert Petroleum, которая входит в холдинговую группу GMS, имеет опыт проектов по увеличению добычи в Румынии и Венгрии. Предприятие управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважин, и ежедневно добывает 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Имеет штат около 1000 человек.

Контракт между Expert Petroleum и "Укргаздобычей" заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Напомним, что добыча природного газа в Украине в 2019 году снизилась на 1% до 20,658 млрд кубометров.

В январе 2020 года "Укргаздобыча" заявила, что ее пять крупнейших месторождений истощены более чем на 80%.

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