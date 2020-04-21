?НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов до 5 тыс. гривен

Требования не распространяются на: оплату услуг ЖКХ, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей.

Национальный банк снизил с 15 тыс. гривен до 5 тыс. предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков с 28 апреля.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, с 28 апреля 2020 устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, но это, по оценкам Нацбанка, не будет иметь существенного влияния на проведение большинства операций по переводу денег.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

НБУ напомнил, что з законом предусмотрены два основных требования: осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

В то же время, обновленные требования закона не распространяются на: оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), оплату кредита в сумме до 30 тыс. гривен; переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если номер карты сопровождает перевод (независимо от суммы), все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. гривен.

Напомним, ранее Нацбанк назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину.