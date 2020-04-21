В мире ожидается переизбыток цинка

В мире ожидается переизбыток цинка

Эпидемия коронавируса приводит к спаду в таких отраслях как строительство и транспортное машиностроение, где широко используются оцинкованная сталь и сплавы, содержащие цинк.

По прогнозу компании BMO Capital Markets, глобальное потребление цинка в текущем году может сократиться на 6% по сравнению с предыдущим годом. Причем, как отмечает компания, это оптимистичный прогноз, так как предполагает восстановление мировой экономики во второй половине текущего года.

Добыча цинка, впрочем, тоже сокращается. В частности, в Мексике и Перу, на долю которых приходится 16% мирового производства цинка в концентрате, в настоящее время бездействуют все цинковые рудники. Профсоюз рабочих горнодобывающей отрасли в Мексике пытается добиться от правительства страны разрешения на возобновление добычи полезных ископаемых хотя бы в мае.

По оценкам американского банка Citi, около 25% поставщиков цинка в концентрате по всему миру сейчас убыточны. Это может привести к выведению из эксплуатации мощностей в размере до 800 тыс. т в год в пересчете на рафинированный цинк во второй половине 2020 г.

Дефицит концентрата может стать причиной сокращения производства металла в Китае. В то же время индийская компания Hindustan Zinc, выпускающая около 1 млн т цинка в год, с 20 апреля начала восстанавливать производство на своих предприятиях после нескольких недель простоя.

Пока что BMO прогнозирует на 2020 г. избыток предложения на мировом рынке цинка в размере 355 тыс. т или около 2,5% от мирового потребления. Но эти показатели могут корректироваться в будущем в зависимости от изменений эпидемиологической и экономической ситуации.

МинПром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
На борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн доллНа борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн долл
На мировом рынке ожидается избыток медиНа мировом рынке ожидается избыток меди
Объем слияний и поглощений в мире снизился на четвертьОбъем слияний и поглощений в мире снизился на четверть
В мире увеличилось производство алюминияВ мире увеличилось производство алюминия
Китай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие ценыКитай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие цены
Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монетуШвейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету
Стартап за $5 млн представил худшую в мире пиццуСтартап за $5 млн представил худшую в мире пиццу
Индия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в миреИндия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в мире
Разорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas CookРазорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas Cook
Украинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в миреУкраинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости