Минимальную помощь по безработице на период карантина повысили с 650 до 1000 гривен

Это выплаты, которые осуществляются без учета зарплаты и страхового стажа.

Минимальную помощь по безработице на период карантина повысили с 650 до 1000 гривен
Фото: ukrnews24.com

В Украине минимальная помощь по безработице на период карантина увеличилась с 650 до 1000 гривен. Это касается выплат, которые осуществляются без учета зарплаты и страхового стажа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, которое вступило в силу 18 апреля 2020", - говорится в сообщении.

Повышенную выплату будут получать:

  • те, кто на протяжении 12 месяцев до регистрации в службе занятости имел страховой стаж менее 6 месяцев или уволен с последнего места работы по негативной причине (например, из-за прогула);
  • молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, освободилась со срочной службы и нуждается в содействии трудоустройству на первое рабочее место;
  • внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, которые встали на учет в период карантина, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

Отмечается, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи заявления в центр занятости. Выплата помощи также назначается с первого дня регистрации.

"Мы понимаем, что в связи с пандемией и введением карантинных мер количество безработных, к сожалению, растет. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать людей, которые остались без работы на карантине. Увеличение минимальной помощи по безработице является одним из шагов. Кроме того, Кабмин и Минэкономики принимают все меры, чтобы сохранить рабочие места", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, что в апреле Государственная служба занятости упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных. Необходимо заполнить два заявления и переслать их по электронной почте или положить их в ящик для корреспонденции.



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