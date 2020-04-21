Киевские таможенники изъяли уникальные старинные иконы (видео)

Киевские таможенники изъяли уникальные старинные иконы из двух посылок. Среди изъятых икон – работы уникальной борисовской иконописной мастерской.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской таможни.

“Киевские таможенники изъяли старинные иконы XIX-XX вв, среди которых работы уникальной борисовской иконописной мастерской. Иконы “Богоматерь “Достойно Есть”, “Святой Николай”, “Святой Пантелеймон”, “Богоматерь Одигитрия” и “Покров Пресвятой Богородицы” конца XIX – начала XX в. с признаками сокрытия направлялись из Украины за границу в двух международных почтовых отправлениях. Одно – с Полтавщины в США , другое – из Черкасс в Австралию. В обеих декларациях было указано, что за границу в посылках отправляются “деревянные сувениры”, – говорится в сообщении.

Однако киевские таможенники направили иконы на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Специалисты-искусствоведы установили, что три из обнаруженных икон, а именно “Божья Матерь “Достойно Есть (Милостивая)” размером 27х22 см, “Святой Николай” 24,5х19 см, “Святой Пантелеймон” 24х17 см, которые пересылали в США , имеют культурную и историческую ценность национального значения, поэтому рекомендованы к внесению в Музейный фонд Украины.

Указанные иконы не могут быть вывезены за границу, только на временное хранение.

Эти три святыни изготовлены в самобытной борисовской иконописной мастерской (Борисовка, Одесская область).

Борисовский иконописный промысел (Одесская область, XIX – начало XX вв) считается уникальным художественным явлением украинской культуры. “Борисовские” иконы получили известность благодаря оригинальной технике иконописи, декора и иконографической трактовке. В конце XIX века в иконописных мастерских слободы работало до 500 художников. В Борисовке было создано около 300 тыс. икон. Кроме Украины, их продавали на Кубани, Кавказе, в Болгарии и Сербии.

Две других иконы “Богоматерь Одигитрия” размером 17х13,5 см и “Покров Пресвятой Богородицы” 28,8х20,8 см направлялись в почтовом отправлении в Австралию.

Икона “Покров Пресвятой Богородицы” изготовлена ??на Левобережной Украине. Имеет культурную ценность национального значения, рекомендована к внесению в Музейный фонд Украины. Также эта икона не может быть вывезена за границу, только на временное хранение.

Домашняя икона “Одигитрия” на металлическом окладе изготовлена ??в РоSSийской империи, имеет историческую ценность. Самый распространенный тип Богородичной иконы в Украине. При вывозе за границу требуется свидетельство Минкульта.

Работниками Киевской таможни Гостаможслужбы иконы изъяты. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Оба дела будут направлены в суд.

Как сообщала KV , недавно сотрудники Киевской таможни обнаружили в почтовых отправлениях предметы археологии – аланский меч и топоры времен Киевской Руси. Предметы отправлялись с одного киевского адреса в Германию и Великобританию, согласно декларации, как “реплики для настенного декора”. Меч и топоры были изъяты.

Ранее киевские таможенники изъяли меч при проверке почтового отправления из США . Эксперты определили, что данное оружие сходно по внешнему виду с масонскими мечами, распространенными в США в XIX-XX веках. Согласно таможенной декларации, оружие перевозилось в качестве сувенира.

Фото: скриншот видео