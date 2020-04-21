Польский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступны

У одного из крупнейших по объемам активов польских банков — Pekao SA — насчитывается 102 тысячи клиентов из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Pekao SA, передает Укринформ.

Польский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступны
Фото: 112.ua

Что говорят в банке

Как сообщили в Pekao SA, в нынешних условиях ограничения передвижения в связи с эпидемией банк предлагает клиентам из Украины большой пакет своих возможностей. В частности, мобильное приложение PeoPay доступно на украинском языке. Благодаря ему можно проверить состояние счета, сделать перевод или открыть депозит.

В банке также отметили, что украинские клиенты могут перевести средства на родину через Western Union благодаря электронной системе Pekao24. А банковская карточка Pekao SA дает возможность снимать средства за рубежом, в частности и в Украине, без комиссии.

Кроме того, до конца июня в банке продолжается акция бесплатного перевода средств из Польши в Украину в евро и долларах.

Ранее сообщалось

  • Польское правительство продлило легальное пребывание украинцам, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения Польшей состояния эпидемии.
  • Как сообщалось, в Польше находятся около миллиона трудовых мигрантов из Украины. С 15 марта, когда были закрыты границы, на родину вернулись более 170 тысяч украинцев.

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