Польский банк насчитал среди своих клиентов 102 тысячи украинцев. Какие операции им сейчас доступны

У одного из крупнейших по объемам активов польских банков — Pekao SA — насчитывается 102 тысячи клиентов из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Pekao SA, передает Укринформ.

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Что говорят в банке

Как сообщили в Pekao SA, в нынешних условиях ограничения передвижения в связи с эпидемией банк предлагает клиентам из Украины большой пакет своих возможностей. В частности, мобильное приложение PeoPay доступно на украинском языке. Благодаря ему можно проверить состояние счета, сделать перевод или открыть депозит.

В банке также отметили, что украинские клиенты могут перевести средства на родину через Western Union благодаря электронной системе Pekao24. А банковская карточка Pekao SA дает возможность снимать средства за рубежом, в частности и в Украине, без комиссии.

Кроме того, до конца июня в банке продолжается акция бесплатного перевода средств из Польши в Украину в евро и долларах.

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