Ferrexpo в два раза сократит выплату дивидендов

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, объявила о выплате окончательных (финальных) специальных дивидендов за 2019 год в размере 3,3 цента США на акцию, тогда как по итогам 2018 года они составляли 6,6 цента. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В сообщении подчеркивается, что с момента объявления результатов деятельности группы за 2019 год 18 марта 2020 года, когда совет директоров компании отложил принятие решения о финальных дивидендах за год, Ferrexpo продолжала демонстрировать хорошие результаты.



В частности, производство окатышей в январе-марте 2020 года возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объемы продаж были успешно перераспределены на рынки, менее затронутые эпидемией вируса COVID-19. При этом затраты компании снизились вследствие снижения цен на нефть и энергоносители.



Вследствие этого, совет директоров компании решил объявить об окончательных специальных дивидендах на конец финансового 2019 года в размере 3,3 цента США на акцию (окончательный специальный выпуск 2018 года: 6,6 цента США на акцию) и об окончательном обычном дивиденде за год в размере 3,3 цента США за акцию (окончательная обыкновенная акция за 2018 год: 6,6 цента США за акцию). Окончательные специальные дивиденды будут выплачены 14 мая 2020 года.



В свою очередь, если окончательные простые (обычные) дивиденды будут утверждены акционерами на общем собрании акционеров 28 мая 2020 года, то их выплата будет произведена 2 июля.



Как сообщалось, горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2019 года получила 403,29 млн долл. чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года (335,22 млн долл). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до 1,51 млрд долл.

