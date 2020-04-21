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2020-04-21
Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу — Опендатабот
Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные компании по автоматизации ресторанов Poster.
При этом, продажи в заведениях общепита сократились в три раза.
«Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн до карантина, теперь он составляет лишь 63 млн грн», — говорится в сообщении.