Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу — Опендатабот

Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные компании по автоматизации ресторанов Poster.

При этом, продажи в заведениях общепита сократились в три раза.

«Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн до карантина, теперь он составляет лишь 63 млн грн», — говорится в сообщении.